Agressieve horecabezoekers mishandelen agenten in Tilburg, een agent wordt bij de keel gegrepen

Een agent is zaterdagavond bij de keel gegrepen toen die een groep agressieve horecabezoekers van een terrein aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg haalde. Een andere agent kreeg een vuistslag tegen het hoofd. Een 25-jarige Tilburger is aangehouden.

De horecabezoekers reageerden al agressief toen beveiligingsmedewerkers hen van het terrein af wilden zetten. Ook vielen ze de horecamedewerkers lastig.

Grimmig

Er ontstond een schermutseling en de sfeer werd steeds grimmiger. Agenten grepen in en begeleidden de groep naar buiten. Een 55-jarige man weigerde echter weg te gaan. Hij gedroeg zich heel vervelend richting een agent. Vervolgens greep de 25-jarige man de agent ineens bij zijn keel. De andere agent gebruikte zijn wapenstok om zijn collega te helpen.

De 25-jarige Tilburger viel, maar stond weer op en zag toen kans om die agent een harde vuistslag tegen zijn hoofd te geven. Daarna rende hij weg, maar hij kon buiten het terrein aangehouden worden. Hij verzette zich wel hevig. Zowel de 25-jarige man als de 55-jarige man die niet wilde weggaan, zijn vastgezet voor verhoor.