Marianne Vos zag het Italiaanse asfalt van dichtbij, maar won wel drie etappes in Giro Rosa

Marianne Vos won drie etappes in de Giro Rosa (Foto: VI-Images). vergroot

Als wielrenster Marianne Vos uit Babyloniënbroek eenmaal op gang komt is ze door niets of niemand meer te stuiten. In de Giro Rosa van afgelopen week won ze drie van de negen etappes. Door dit huzarenstukje is haar naam ineens toegevoegd aan het lijstje kanshebbers voor de regenboogtrui in Imola (Italië) komend weekend. "Het is wel een parcours waar ik blij van word."

De 33-jarige Vos is in het wielerpeloton momenteel dé vrouw om in de gaten te houden. "Ik voelde wel dat de vorm eraan zat te komen en dat de Giro Rosa voor mij iets moois zou kunnen brengen. De ploeg reed heel sterk, maar dan moet je het ook nog kunnen afmaken. Als de eerste etappezege in Assisi er eenmaal is, dan valt ineens alles op z'n plek", vertelt de oud-winnares van de Giro Rosa in 2011, 2012 en 2014 in het radioprogramma Zuidtribune.

Split second

En dat vallen is bijna letterlijk, want afgelopen donderdag waren Marianne Vos en Annemiek van Vleuten betrokken bij een valpartij. "Het gebeurde in een split second. Ik heb het asfalt van dichtbij gezien en dat is niet bevorderlijk. Ik ben er met schaafwonden nog goed vanaf gekomen. Annemiek liep een polsbreuk op."

Na de laatste etappe van de Giro Rosa is Vos in een keer doorgereden naar Imola waar het wereldkampioenschap wielrennen wordt verreden. De goede prestatie van Vos is ongetwijfeld opgevallen bij de concurrentie. Ze staat nu in het rijtje kanshebbers.

Zeker nu Van Vleuten lijkt af te haken. "Met Annemiek weet je het nooit. Ze heeft de hoop nog niet opgegeven. Met de Nederlandse ploeg hebben we meer ijzers in het vuur. Mijn exacte rol wordt pas tijdens de koers duidelijk. Het is wel een parcours waar ik blij van word. Er zijn meerdere favorieten. Daar hoor ik misschien bij, maar meer ook niet. Ik zal er alles aan doen om de finale mee te kleuren. Het gaat erom dat oranje uiteindelijk op het podium staat."