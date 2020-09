Trailer vol spullen voor drugslab ontdekt in Eindhoven

De brandweer werd opgeroepen om onderzoek te doen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

In de Quinten Matsyslaan in Eindhoven is zondagochtend een trailer vol spullen ontdekt die waarschijnlijk bedoeld zijn voor een drugslab. In de aanhanger stonden onder meer drie lege vaten en een ketel.

De brandweer werd voor de zekerheid opgeroepen om metingen te doen, maar agenten denken dat de spullen in het busje nog niet gebruikt zijn.

De inhoud van de trailer in de Quinten Matsyslaan in Eindhoven.

Verdacht

De hulpdiensten werden opgeroepen omdat buurtbewoners de trailer daar verdacht vonden staan. Hoe lang de trailer in de Quinten Matsyslaan stond, is niet duidelijk.

In de trailer lagen verder veel kentekenplaten. De politie doet onderzoek.

De politie doet onderzoek bij de trailer in de Quinten Matsyslaan in Eindhoven.