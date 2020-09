Grote brand verwoest champignonkwekerij in Sint-Oedenrode

Een champignonkwekerij aan de Leunestraat in Sint-Oedenrode is zondagmiddag verwoest door een grote brand. Het vuur brak iets na het middaguur uit.

De hal is verwoest. Het dak is op meerdere plekken ingestort. De buitenmuren die nog overeind staan, staan op omvallen.

Vuur verspreidde zich snel Een man die bij de buurman aan het werk was, zag hoe het vuur zich in korte tijd enorm snel over het dak verspreidde. Hij dacht in eerste instantie dat er snoeiafval werd verbrand, maar na het zien van de grote rookpluim reed hij snel naar de champignonkwekerij toe.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er vier medewerkers binnen. Volgens de eigenaar van de champignonkwekerij sloegen zij alarm toen ze binnen rook zagen. De medewerkers gingen naar buiten, maar wilden korte tijd later weer naar binnen om persoonlijke bezittingen te pakken. Dit ging echter niet meer omdat het vuur al te hevig was.

De rookpluim was in de verre omtrek te zien. De brand is onder controle. Wel is de brandweer voorlopig nog bezig met nablussen. De omgeving rond de kwekerij is door de politie afgezet.