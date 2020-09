Geen kindercorso in Zundert, maar alternatief Kidscorso The Battle valt ook in de smaak

Bouwen aan Kidscorso The Battle. vergroot

Het heeft het bestuur van het Corso Zundert heel wat hoofdbrekens gekost. Vanwege de coronacrisis kon het gewone corso niet doorgaan en het kindercorso ook al niet. Als alternatief werd Kidscorso The Battle bedacht. Zondag werd Kidscorso The Battle gewonnen door Bo, Kas, Dieke en Hanne met 'Wij vliegen op 1,5 meter hoogte.'

Bij Kidscorso The Battle reden zondag geen karretjes door de straten van Zundert, maar de gebouwde creaties stonden opgesteld langs de weg. Daarnaast waren er de afgelopen weken online opdrachten, zoals het maken van filmpjes.

Het alternatieve kindercorso was het resultaat na brainstormen in eigen gelederen en met de gemeente Zundert. Centraal stond daarbij de vraag: wat was er in coronatijd wél mogelijk en hoe kan dat veilig en verantwoord georganiseerd worden. “Dat is Kindercorso The Battle geworden en daar ben ik heel trots op”, aldus voorzitter Jos Jochems van het Corso Zundert.

In de video zie je hoe zaterdag werd gebouwd aan de kleine corsowagentjes :

“Dit alternatieve kindercorso is er ook gekomen omdat wij het belangrijk vinden dat de corsotraditie in levend blijft”, legt woordvoerder Willem Noorland uit. “Dat we hier ook de motivatie uithalen, om volgend jaar weer een corso en kindercorso te organiseren.” De 2020 versie werd gewonnen door Bo, Kas, Dieke en Hanne met 'Wij vliegen op 1,5 meter hoogte.'

Hier zie je de winnaars van Kidscorso The Battle 2020

De hamvraag is en blijft of Zundert in 2021 weer een corso kan houden. “Als het aan ons ligt wel", aldus Noorland. “We zijn wel afhankelijk van de overheid wat we wel en niet mogen. Daar zal in het voorjaar van 2021 een beslissing over worden genomen.”