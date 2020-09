Brabantse filmmaker San Fu Maltha wil Nederlands-Indische omroep starten

Omroep Bersama, dat 'samen' betekent, moet een omroep worden waar wekelijks Nederlands-Indische programma's te zien zijn. Volgens Brabantse filmmaker San Fu Maltha uit Oudenbosch is de behoefte aan zo'n omroep groot. De Nederlandse media zou er volgens hem te weinig over schrijven.

"Er wonen in Nederland meer dan twee miljoen Nederlanders die uit het voormalige Nederlands-Indië komen. Dat is meer dan tien procent van de Nederlandse bevolking, maar je ziet of hoort er heel weinig van in de media. We moeten er voor waken dat we ons erfgoed kunnen bewaren", vertelt Maltha. Hij staat bij zijn stand in de Brabanthallen. Daar is zondagmiddag de Pasar Malam te bezoeken, een culturele viering waarbij Indonesië centraal staat. Voor Maltha een goede plek om leden te werven, Omroep Bersama kan namelijk pas gerealiseerd worden bij minstens vijftigduizend leden.