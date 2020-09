Willem II heeft aan zeven zinderende minuten genoeg voor ruime zege in eigen huis

Vreugde bij Willem II-spelers na de openingstreffer van Vangelis Pavlidis (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft de eerste overwinning in het nieuwe eredivisieseizoen te pakken. In eigen huis won het dankzij doelpunten van Vangelis Pavlidis (2), Görkem Saglam en John Yeboah met ruime cijfers van Heracles Almelo: 4-0. Wat viel er op in deze eerste thuiswedstrijd van de Tilburgse ploeg?

Fabian Eijkhout Geschreven door

Zeven hele fijne minuten

In Luxemburg klonk er vanaf de heuvel waar Willem II-supporters naar het duel met Progrès Niederkorn 'tien, tien, tien' toen het hard ging met de score. Zeven minuten na het begin van de tweede helft was dat ook in het Koning Willem II Stadion te horen. Het ging ook enorm snel. Waar het in de rust nog 0-0 was, stond er in minuut 52 al 3-0 op het scorebord.

Het eerste Willem II-doelpunt van dit eredivisieseizoen werd 33 seconden na de aftrap gemaakt door Vangelis Pavlidis. Met vijf minuten in de tweede helft achter de rug schoot Görkem Saglam raak, de volgende aanval was John Yeboah trefzeker. Het ging zo hard dat de supporters even hoopten op een monsterscore. Die kwam er niet, maar het waren zeven hele fijne minuten.

Debutant Yeboah

Afgelopen week presenteerde Willem II John Yeboah. De twintigjarige Duitser werd overgenomen van VfL Wolfsburg en zette zijn handtekening onder een driejarig contract bij Willem II. Qua statistieken maakte hij op papier vorig seizoen geen onuitwisbare indruk toen hij op huurbasis bij VVV-Venlo speelde. Maar in het rood-wit-blauw liet hij zich bij zijn debuut vanaf de eerste minuut goed zien.

Niet alles was succesvol. Een hakje op het middenveld kwam zo in de voeten van een tegenstander en een grote kans op een paar meter van het doel van Heracles wist hij niet om te zetten in een doelpunt. Maar met zijn acties en gedrevenheid liet hij zien dat Willem II weer een potentiële publieksspeler erbij heeft in de voorhoede. Daar waar trainer Adrie Koster toch al niet te klagen heeft over de mogelijkheden.

Wachten op privacy instellingen...

Ontketende Vangelis Pavlidis

Zingen mag niet, maar de supporters in het Koning Willem II Stadion konden het een paar keer toch niet laten. De Griekse spits Vangelis Pavlidis werd een paar keer toegezongen. Niet gek ook. De Griek maakte de openingstreffer. En daarna deed hij eigenlijk weinig tot niets meer fout. De 21-jarige international passeerde tegenstanders alsof ze er niet stonden. Hij gaf Saglam bovendien een uitgelezen mogelijkheid om zijn tweede van de middag te maken. De Duitse middenvelder schoot het buitenkansje echter op de lat. In de slotfase bepaalde hij de eindstand met zijn tweede treffer bovendien nog op 4-0.

Rommelig

Kijkend naar de einduitslag is het bijna niet voor te stellen. Maar de eerste helft was het aanzien eigenlijk niet waard. Willem II had het moeilijk met Heracles Almelo, maar vooral ook met zichzelf. In balbezit was het de eerste helft enorm slordig. Ballen vlogen onnodig over de zijlijn, voorzetten vlogen hard over alles en iedereen heen en regelmatig begrepen spelers elkaar verkeerd. Het meest opwindende moment van de eerste 45 minuten was toen Heracles-speler Rai Vloet de bal het stadion uit schoot.

Wachten op privacy instellingen...