Ravage door carportbrand: twee huizen onbewoonbaar in Sint-Michielsgestel

Aan de Molenbergstraat in Sint-Michielsgestel is zondagmiddag brand uitgebroken tussen twee huizen in. Er zijn drie auto's, twee schuren en twee carports volledig of voor een groot deel uitgebrand. Ook in de huizen zelf sloeg het vuur naar binnen. Voorlopig zijn beide huizen onbewoonbaar. De bewoners worden elders opgevangen.

Er zijn geen gewonden gevallen door de brand. Er kwam veel rook vrij, die daarom veel bekijks van omstanders trok. Vermoedelijk is de brand begonnen in of rondom de carport. De burgemeester, Han Looijen, kwam na de brand een kijkje nemen en drukte zijn medeleven uit.

Moeite met waterwinning

Er waren brandweerkorpsen uit onder meer Schijndel, Vught en Den Bosch ter plaatse om de brand te blussen. De vele hulp was nodig omdat er aanvankelijk problemen waren met de waterwinning. Brandweerwagens moesten daarom op en neer rijden om de brandweerlieden van voldoende water te voorzien. Later kon er met hulp van een brandkraan afdoende water worden ingezet.

