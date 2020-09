RKC kan niet stunten op bezoek bij Ajax, rood voor jongeling Wouters en drie tegentreffers

Teleurstelling bij RKC-spelers na een tegentreffer op bezoek bij Ajax (foto: OrangePictures). vergroot

RKC Waalwijk heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de Amsterdam ArenA. De ploeg van trainer Fred Grim hoopte op een bonuspunt in de competitie, maar daar had het eigenlijk nooit echt uitzicht op. In Amsterdam stapte het met een 3-0 nederlaag van het veld. Wat viel er op?

Rood voor Wouters

Luuk Wouters maakte in de openingswedstrijd van het seizoen zijn debuut in de eredivisie. Ondanks de nederlaag tegen Vitesse een dag om nooit te vergeten. Met een lach op het gezicht zei hij toen al te hopen ook tegen Ajax te mogen spelen. "Dat lijkt me prachtig." Trainer Fred Grim liet hem gewoon in de basis staan, maar met een goed gevoel terugkijken zal de jonge verdediger niet doen. Ruim twintig minuten voor tijd moest hij met rood van het veld, na een overtreding op Zakaria Labyad.

VAR

De rode kaart voor Wouters volgde nadat scheidsrechter Bas Nijhuis naar de kant werd geroepen door de videoscheidsrechter. Na het bekijken van de beelden wisselde Nijhuis de gele in voor een rode. Het was niet de eerste keer dat Nijhuis naar de zijkant werd gehaald om beelden te bekijken. De VAR zorgde er regelmatig voor dat het spel stil lag. Zo werd een Ajax-doelpunt afgekeurd door de VAR en duurde het even voor een ander afgekeurd Ajax-doelpunt vanwege buitenspel ook echt afgekeurd werd.

Dappere Touba

RKC ging in de voorbereiding nog hard onderuit tegen Ajax: 6-1. Zo'n grote nederlaag werd het dit keer niet. Het was wel een kansloze nederlaag. Toch zijn er ook lichtpuntjes te noemen. Ahmed Touba is er daar eentje van. De Belgische verdediger kwam deze zomer naar Waalwijk, waar hij een driejarig contract tekende. Tegen Vitesse maakte hij zijn debuut en liet hij al een goede indruk achter. In Amsterdam liet de voormalig speler van Club Brugge zich ook zien. Verdedigend heeft hij kwaliteiten, maar ook aanvallend kan hij een rol spelen. Tegen Ajax stoomde hij regelmatig op. Het gewenste resultaat had het niet, maar het geeft hoop voor de toekomst.

Hekkensluiter

Door de 3-0 nederlaag staat RKC laatste in de eredivisie. Het heeft nu nul punten uit de eerste twee wedstrijden, waarin het zelf niet tot scoren kwam en het in totaal vier doelpunten moest incasseren. Vervelende cijfers, al is wanhopen nog niet nodig. Naast RKC zijn ook FC Emmen, Sparta Rotterdam, ADO Den Haag en Fortuna Sittard nog zonder punten na de eerste twee wedstrijden dit seizoen.