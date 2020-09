NS bestrijdt gladheid op spoor in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

"De trein tussen Breda en Tilburg heeft vertraging door gladheid op het spoor." Als het goed is gaan Brabantse reizigers dit soort mededelingen minder vaak horen. NS en ProRail gaan in de herfst een nieuwe manier testen om gladheid op het spoor te bestrijden. Op trajecten in Brabant is een proef gestart met Wiel Rail Conditionering (WRC).

Malini Witlox Geschreven door

"Dit is een vloeistof die wordt gebruikt om preventief gladheid te bestrijden, maar ook geluidsoverlast te verminderen en om slijtage van de wielen en rails te verminderen", zegt projectleider Jeroen van der Salm.

De vloeistof wordt tijdens het rijden verspreid door FLIRT-sprinters, dat zijn treinen die op verschillende trajecten in Brabant en Gelderland rijden. Het gaat onder meer om Roosendaal-Dordrecht, Breda-Tilburg en Eindhoven-Deurne.

Van der Salm: "De vloeistof kan met deze treinen gelijkmatiger en doelgerichter aangebracht worden. Daardoor heb je er dan minder van nodig."

Beeld: NS vergroot

Bij eerdere tests bleek het een goede manier om gladheid door herfstbladeren te bestrijden. Het is echter nog niet getest op het spoor waar ook goederentreinen en intercity's rijden. Dat wordt nu gedaan.

Om twee keer een herfst mee te kunnen pakken eindigt de proef na de herfst van 2021. Als het succesvol is, wordt de techniek ook elders in Nederland ingezet.