Het is weer raak: rotonde vol met schuim in Schijndel

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De rotonde aan het Plein 1944 in Schijndel is zondagmiddag volgegooid met schuim. Onbekenden gooiden afwasmiddel in de fontein die op de rotonde staat, waardoor een grote hoeveelheid schuim ontstond.

Malini Witlox Geschreven door

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Zo was het onder meer in september 2019 en april en mei van dit jaar raak.

In september kwam door de actie de veiligheid in gevaar. Schuimvlokken kwamen toen door de harde wind ook op de weg. De politie maakte de fontein en de rotonde toen sopvrij.

Volgens ooggetuigen ruikt het wel fris door de enorme berg schuim.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties vergroot