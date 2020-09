Auto ramt taxi, inzittenden gaan ervandoor

1/2 Taxi knalt frontaal op auto in Breda

In Breda is een taxi hard op een personenauto gebotst. Verschillende inzittenden van de taxi moesten naar het ziekenhuis. De drie passagiers van de personenauto gingen er na de botsing snel vandoor.

Het ongeluk gebeurde zondagnacht rond half vier op de kruising van de Moerlaken en de Konijnenberg in Breda. Wie er door rood reed of geen voorrang gaf, is niet duidelijk.