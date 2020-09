Vermist meisje (15) uit Boxtel weer terecht

Afbeelding: politie vergroot

Het 15-jarige meisje uit Boxtel, dat sinds 10 september was vermist, is weer terecht. Haar vader meldt op Facebook dat ze in goede gezondheid verkeert.

De tiener was ervandoor gegaan toen ze met haar moeder naar een afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin fietste. Ze werd voor het laatst gezien bij de poort van het Jacob Roelandslyceum in Boxtel.

Het meisje is tien dagen weggeweest. Waar ze al die tijd heeft gezeten, is niet bekend. Haar vader meldt op Facebook dat ze gezond is en hij bedankt iedereen voor alle hulp en zoektochten op social media en alle tips.

Wachten op privacy instellingen...