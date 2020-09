Vrouwen van OJC vermorzelen tegenstander in eerste wedstrijd: 36-0

De vrouwen van het derde team van OJC zijn al jaren bij elkaar. Archieffoto. vergroot

De vrouwen van OJC Rosmalen VR3 zijn de competitie zondag goed begonnen. Thuis tegen de vrouwen van ISC uit Ingen in de Betuwe werd het maar liefst 36-0.

Trainer Ria van de Werken stond er zelf ook van te kijken: “Dat is elke 2,5 minuut een goal, ja. We hadden het drukker met teruglopen”, vertelt ze een dag na de wedstrijd. In de drie jaar dat ze het derde vrouwenteam van Rosmalen traint, heeft ze dit nog nooit meegemaakt.

“Bij rust was het al 17-0 of zo”, denkt Van de Werken, die zelf de stand bijhield. “Met het doelsaldo zit het nu wel goed. Robin Pietermans was onze topscorer met veertien goals.”

Niet gewend

Het derde vrouwenteam van OJC uit Rosmalen is dit soort uitslagen ook niet gewend. “Dit is een uitzondering. Onze tegenstander is pas een half jaar bij elkaar en had duidelijk nog weinig voetbalervaring. Het was mooi dat ze sportief bleven tot het einde van de wedstrijd. Ze hebben tot het laatste fluitsignaal gewoon gevoetbald.”

Ria had na afloop nog wel wat tips voor de tegenstander. “Volgende week moeten ze het, vooral achterin, iets anders organiseren. Wat meer dichtmaken. Dat moeten ze ook leren.”

Echte wedstrijd

Volgende week wacht een echte wedstrijd, tegen Kruisstraat, weet Van de Werken. “Dat wordt een iets andere wedstrijd”, weet ze. “Wij zijn wat meer aan elkaar gewaagd.”

Natuurlijk staan de vrouwen van OJC bovenaan. vergroot