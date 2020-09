Dode gevonden in Wernhout, politie gaat niet uit van misdrijf

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Dode man gevonden bij visvijver in Wernhout

De politie heeft maandag sinds half acht 's ochtends uitgebreid onderzoek gedaan bij een visvijver in Wernhout nadat daar maandagochtend vroeg een lichaam werd gevonden. Een voorbijganger meldde de vondst, zo laat een politiewoordvoerder weten. Het is onduidelijk wat er is gebeurd, maar de politie gaat niet uit van een misdrijf.

Sandra Kagie Geschreven door

Of het gaat om een dode vrouw of dode man, maakt de politie niet bekend.

De politie vermoedde dat er zondagavond of in de nacht van zondag op maandag iets is gebeurd bij de visvijver aan de Kleine Heistraat en Loosbergstraat in Wernhout. Voorbijgangers die daar in de afgelopen 24 uur iets hebben gezien, wordt daarom gevraagd dit te melden.

