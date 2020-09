Man laat broek zakken en valt meisje lastig in Eindhoven

Het meisje werd lastiggevallen op de Zoutstraat, vlakbij de Boschdijk (foto: Google Streetview). vergroot

Een meisje is zondagavond op de Zoutstraat in Eindhoven lastiggevallen door een man. Dit gebeurde rond halftien, in de buurt van de Boschdijk.

Een voorbijganger hoorde het meisje schreeuwen. Toen hij keek, zag hij een man staan die zijn broek naar beneden had laten zakken. Hij maakte masturberende bewegingen.

Identiteit slachtoffer niet bekend

De verdachte is aangehouden voordat hij meer slachtoffers kon maken, laat een woordvoerder van de politie weten.

Wie het meisje is dat werd lastiggevallen, is bij de politie niet bekend. Wie het slachtoffer kent, wordt gevraagd dit te melden.