Groene weilanden of 'industriële dozen'? Raad Tilburg beslist over Wijkevoort

Marjolein protesteert tegen bedrijventerrein Wijkevoort. vergroot

Het ziet er naar uit dat de Tilburgse politiek maandagavond 'ja' zegt tegen de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort, tussen Tilburg en Gilze in. Een plan waar al jaren actie tegen is gevoerd.

Of Wijkevoort er komt, hangt voornamelijk af van GroenLinks. Vraag is of deze partij meegaat met hun coalitiegenoten of dat ze de eigen groene idealen nastreven. Maandagavond zal dat blijken tijdens de stemming en wordt duidelijk of de bouw van industrieterrein Wijkevoort een grote stap dichterbij komt.

Tegenstanders vinden het niet van deze tijd om weilanden en bos te gebruiken voor de bouw van grote distributiecentra en denken dat het personeel daarvoor uit het buitenland moet komen. Maar wethouder Berend de Vries gelooft er heilig in. De plaats van het bedrijventerrein is zorgvuldig gekozen volgens hem. “We hebben gekeken naar plekken waar al veel bedrijvigheid is. Het ligt tegen de A58 zodat de impact op het landschap zo minimaal als mogelijk is.”

Groen en zonnepanelen

Er verdwijnt een hoop groen in het recreatiegebied, maar daar hoeven omwoners zich volgens de wethouder niet druk om te maken. “Het is anders dan wat afgelopen jaren gerealiseerd is op bedrijventerreinen. Rond Wijkevoort komt een strook te liggen waar we heel veel groen realiseren.” Ook worden op de panden zonnepanelen geplaatst. “We willen zorgen dat de rest van het gebied de goede kwaliteit behoudt”, aldus de wethouder.

Arbeidsmigranten

De bedrijven die zich vestigen op het toekomstige bedrijventerrein zijn goed voor 2800 tot 4000 nieuwe banen. “We willen de top van de logistiek en maakindustrie hierheen halen.” Op de korte termijn komen er vooral arbeidsmigranten te werken, maar De Vries onderstreept dat ook zeker Tilburgers van de nieuwe banen zullen profiteren. “Op de langere termijn zullen we een verschuiving zien naar meer middelbaar en hoger opgeleid personeel. Dat zal de vraag naar arbeidsmigranten waarschijnlijk wat verminderen.” Hij hoopt daarmee de werkgelegenheid op de langere termijn te behouden.

Zorgen bij omwonenden

Wie een ronde door het gebied maakt, ziet protestborden tegen de ontwikkeling. De bewoners van het nu nog groene gebied zijn nog steeds niet overtuigd. Zij vrezen voor het uitzicht op enorme ‘dozen’ van bedrijven en denken dat het recreatieve karakter van het gebied sterk achteruit gaat. Zo zien ook buurtbewoners Marjolein de Graaff en Stan Maessen de ontwikkelingen niet zitten. Ze wonen net buiten het gebied, maar maken zich toch zorgen. “Het is ongelooflijk jammer om zo’n mooi stukje Brabants cultuurlandschap verloren te zien gaan.”

De Graaff sprak al in de gemeenteraad, leidde gemeenteraadsleden rond in het gebied en startte een petitie. Toch zit ze ook met de gemeente om de tafel om mee te praten over de inrichting van het nieuwe gebied met industrieterrein. “Dan praat je over plannen die je niet wil, dat is het moeilijkste dat er is. Om mee te denken over iets waar je niet achterstaat.” Volgens haar kun je ook anders naar de toenemende vraag van productie en consumeren kijken en daar de plannen op aanpassen.

In de video legt Marjolein uit hoe het anders kan

