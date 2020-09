Kaaimankop in beslag genomen: 'dood of levend, er horen papieren bij te zitten'

De dierenpolitie heeft in Geldrop-Mierlo een opgezette kop van een kaaiman gevonden. Dat maakte de politie maandag bekend.

De exotische vondst is in beslag genomen omdat de vereiste papieren niet aanwezig waren. De kaaiman is een beschermde, uitheemse krokodillensoort, legt de dierenpolitie uit. "Dood of levend, er horen papieren bij te zitten."