Man na dodelijke schietpartij Schijndel niet veroordeeld voor moord, maar krijgt toch dezelfde straf

De 31-jarige man die in april 2018 in Schijndel de 26-jarige Daan Hoefs doodschoot, kreeg maandag in hoger beroep zes jaar cel opgelegd. Dat is net zoveel als de rechter hem eerder oplegde. Het gerechtshof veroordeelt de man echter niet voor moord, maar voor doodslag.

Het slachtoffer moest Hoefs regelmatig geld betalen. Als hij dat niet deed, werd hij bedreigd of gechanteerd. Daarop besloot het slachtoffer een pistool te kopen.

Voorbedachte rade

Toen het slachtoffer op 25 april 2018 weer bij hem aan de deur kwam om geld te halen, deed de 31-jarige man niet open omdat hij stond te douchen. Hij kleedde zich vervolgens snel aan, pakte het pistool en ging met de auto achter Hoefs aan. Vervolgens schoot hij een straat verderop drie keer op hem. Daarna vluchtte hij, zonder de hulpdiensten te waarschuwen. Het slachtoffer overleed naast zijn auto.

Het gerechtshof wijst erop dat er pas sprake is van moord als bewezen kan worden dat een verdachte met voorbedachte rade handelde. Het gerechtshof vindt dat dit in deze zaak niet bewezen kan worden. Er zat volgens het gerechtshof 'een zeer korte tijd' tussen het moment dat de man zijn huis verliet en het moment waarop hij schoot op het slachtoffer. Het gerechtshof vraagt zich af of de man in die korte tijd goed kon nadenken over zijn besluit Hoefs neer te schieten en de gevolgen daarvan.

Moeder bedreigd

Bij het bepalen van de straf hield het gerechtshof rekening met het feit dat Hoefs de 31-jarige man meerdere geldbedragen afhandig maakte en daarbij een wapen gebruikte. Hij deinsde er ook niet voor terug om de moeder van de man te bedreigen. De 31-jarige man deed echter geen aangifte van die bedreigingen, maar besloot een vuurwapen te kopen.

Volgens het gerechtshof heeft de dood van het slachtoffer diepe sporen achtergelaten bij de 31-jarige man.

Spelende kinderen

Ondanks dat het gerechtshof de man niet veroordeelt voor moord, blijft de straf even hoog omdat de schietpartij plaatsvond in een woonwijk en dit tot veel onrust leidde in de buurt. "Spelende kinderen hebben het zwaargewonde slachtoffer zien liggen."

De rechter besloot eerder dat de 31-jarige man ruim 15.000 euro schadevergoeding moest betalen aan de nabestaanden. Het gerechtshof verhoogt dit bedrag tot ruim 25.000 euro. Volgens het gerechtshof hebben zowel de tweelingzus als de broer van het slachtoffer recht op 10.000 euro shockschade. Eerder werd de vordering van de broer nog afgewezen. Het gerechtshof vindt echter dat er bij zowel de broer als de zus sprake is van geestelijk letsel vanwege het overlijden van hun broer.

