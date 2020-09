Bouwkraan van Budelse aannemer valt om en landt op huizen, peuter ontsnapt op nippertje aan de dood

Wachten op privacy instellingen... De gekantelde kraan miste op een haar na een driejarige peuter De gekantelde kraan miste op een haar na een driejarige peuter Volgende Vorige vergroot 1/3 Brabantse hijskraan omgevallen in Limburg

Een bouwkraan van het Budelse bedrijf Vlassak is maandagmiddag in het Limburgse Heel omgevallen en op huizen in aanbouw terechtgekomen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond bij het ongeluk.

Het horizontale deel van de kraan kwam in een tuin terecht, waar volgens de Limburgse regionale omroep L1 net een kind van drie jaar aan het spelen was. De peuter werd op een halve meter gemist. Wel werden een schuur, een steiger en een woning in aanbouw geraakt. Ook trok de vallende kraan een stroomkabel los, waardoor een aantal woningen zonder elektriciteit zit.

De woordvoerder van de Brabantse aannemer zegt nog niks te weten over de oorzaak. Vlassak is de aannemer van het nieuwbouwproject en werkt met eigen materiaal en personeel op de locatie.

Grip verloren

De correspondent van L1 meldt dat de kraan omviel toen een van de stempels van de kraanwagen grip verloor en de wagen wegzakte. De kraan was tijdens de val niet bemand.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, onder meer met vijf brandweerwagens. De ravage trekt veel bekijks van omwonenden. "Grootste zorg is nu om de kraan te stabiliseren", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Eerst moet de arbeidsinspectie poolshoogte komen nemen. Daarna kunnen we beginnen met de berging."