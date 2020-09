Op knooppunt De Stok op de snelweg A58 richting Bergen op Zoom zijn tientallen stalen platen van een vrachtwagen gevallen. Rond zeven uur 's avonds was de weg weer opgeruimd.

Vanwege het ongeluk werd een omleiding ingesteld. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.