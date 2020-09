Tientallen stalen platen vallen van vrachtwagen op A58, omleiding ingesteld

Op knooppunt De Stok op de snelweg A58 richting Bergen op Zoom zijn tientallen stalen platen van een vrachtwagen gevallen. Vanwege het ongeluk is een omleiding ingesteld. Verkeer vanuit Breda moet nu omrijden via de A16 en A17 om bij Roosendaal te komen.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.