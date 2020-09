Brutale boevenbende steelt pinpas van 83-jarige vrouw, wie herkent ze?

Twee van de mannen keken haar pincode af (foto: politie). vergroot

De politie is op zoek naar een man die vorig jaar al duizenden euro's pinde met een gestolen pas. In juni sloeg hij opnieuw toe in een winkel in Tilburg. En een week later keek hij samen met drie anderen op brutale wijze de pincode af van een 83-jarige vrouw in een Tilburgse supermarkt. De actie van het viertal staat duidelijk op beeld en is maandagavond getoond in Bureau Brabant.

In de video is stap voor stap te zien hoe de boeven toeslaan:

De politie noemt de beelden van 26 juni 'vervelend om naar te kijken' en 'een triest verhaal'. Het enige wat niet op beeld staat is hoe het viertal na het afkijken van de pincode in de winkel en de achtervolging vanaf de supermarkt, uiteindelijk haar pinpas steelt. Wel is duidelijk dat ze de bejaarde vrouw helemaal naar haar huis volgen en vragen om een glas water. De vrouw is zo overrompeld dat de dieven zo haar pas kunnen stelen.

De politie denkt dat het viertal samenwerkt en actief is in de omgeving Tilburg. Vorig jaar shopten ze al voor duizenden euro's met een gestolen pas. "Het was waarschijnlijk niet de eerste of laatste keer."

