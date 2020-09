Versleten attractie Polka Marina zou verdwijnen maar de Efteling houdt lippen op elkaar

Een 36-jarige iconische attractie verdwijnt mogelijk binnenkort uit het parkbeeld van de Efteling. Het gaat om de draaiende bootjes van de Polka Marina. Dat schrijft pretparknieuwssite Looopings, na bevestiging van verschillende ingewijden.

De woordvoerder van de Efteling wil desgevraagd niet reageren op de geruchten. ''Op dit moment kunnen we nog niets nieuws melden over de toekomst van Polka Marina.'' Volgens Looopings is de attractie door de jaren heen flink versleten. Een opknapbeurt zou echter geen optie zijn waardoor de attractie op de nominatielijst staat om verwijderd te worden.

Boottochtje

Het ritje met de 23 boten die twee minuten lang om een grijze walvis draaien is een iconische attractie. De Polka Marina is in 1984 gebouwd, in het stuk park waar ook het schommelschip staat. Het pretpark koos bij andere attracties uit de jaren tachtig eerder voor grootschalig onderhoud, zoals bij Python (1981), De Oude Tuffer (1984) en Carnaval Festival (1984). Achtbaan de Bob (1985) is recentelijk wel tegen de vlakte gegaan.