Door harde klap op festival raakte Ties zijn oog kwijt, maar wie deelde de klap uit?

Wie deelde de harde klap uit aan Ties? (foto: politie).

Ties van Beek moet de rest van zijn leven zijn linkeroog missen nadat hij vorig jaar november een flinke klap kreeg op festival Bontgenoten in Eindhoven. Hij doet maandagavond in Bureau Brabant zijn verhaal, want de dader is nog altijd niet gepakt. De politie is daarom dringend op zoek naar getuigen, onder andere naar de vrouw waar Ties die avond mogelijk mot mee had.

Rebecca Seunis Geschreven door

Op 2 november vorig jaar werd een winterfestival gehouden in het Het Philips de Jongh Wandelpark in Eindhoven. Vijfduizend mensen hadden een gezellige avond, maar voor Ties eindigde de avond in een nachtmerrie.

Operatie

Rond halfelf kreeg hij een harde klap in zijn gezicht. "Mijn oogkas en neus waren gebroken en ze hebben me drie uur lang moeten opereren om mijn oog zo goed mogelijk te krijgen", vertelt hij in het opsporingsprogramma.

Er zijn geen beelden van de dader en daarom doet de politie een dringend beroep op getuigen. "Was je erbij? Heb je iets gezien? Iets gehoord? Weet je meer? Dan is het tijd om iets te doen om te zorgen dat de dader hier niet mee wegkomt."

Ruzie met vrouw?

De aanleiding voor de klap is niet duidelijk. Mogelijk had Ties onenigheid met een vrouw en is iemand anders daarna verhaal komen halen. De politie is op zoek naar deze vrouw. "Of weet je wie zij is? Neem dan contact op", aldus de politie.

De gevolgen van die klap op het festival zijn groot voor Ties. "Ik ben een andere functie gaan doen op mijn werk. Met voetballen heb ik er last van omdat ik geen diepte meer zie. In het begin had ik al moeite om een sleutel in een deur te steken."

De organisator van het festival zegt: "Meld je. zorg dat degene die dit gedaan heeft, gepakt wordt. Laten we samen ervoor zorgen dat we naar fijne festivals kunnen gaan en dat we dit soort mensen met zijn allen aanpakken."

