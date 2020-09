Boeren kunnen de Maas bij Grave weer oversteken met veerpont

Goed nieuws voor de boeren op de grens tussen Brabant en Gelderland bij Grave. Nadat de John S. Thompsonbrug eerder dichtging voor zwaar verkeer, komt er woensdag een alternatieve verbinding over de Maas. Een veerpont zal tractoren gaan vervoeren.

De alternatieve route over het water kon voor de boeren niet snel genoeg komen, want het is oogsttijd. Sinds 29 juli is de brug bij Grave dicht voor verkeer dat zwaarder is dan tien ton. Omrijden is voor de tractoren een behoorlijke lange route. Daarom stuurt Rijkswaterstaat veerboot Christoffel 1 naar Grave.