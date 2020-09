Alleen jongeren mogen dit jaar op de schaats tijdens Winterland Oss

Winterland in Oss gaat in aangepaste vorm door vergroot

Het moet nog gaan vriezen maar nu staat al vast dat Winterland in Oss doorgaat. Het schaatsspektakel laat zich niet kisten door het coronavirus. De winterpret krijgt wel een aangepaste locatie en alleen kinderen tot en met 17 jaar zijn welkom op de schaatsbaan.

Job Willemse Geschreven door

Winterland is de eerste organisatie die de plannen voor het komende winterseizoen bekendmaakt. Waar andere gemeenten nog niet weten hoe ze de winterevenementen willen aanpakken, heeft Winterland de blauwdruk al klaarliggen. Dit zijn de grootste veranderingen:

De locatie is gewijzigd en verhuist naar de grote parkeerplaats aan de Eikenboomgaard

Alleen kinderen tot en met 17 jaar mogen schaatsen

Het aantal personen dat tegelijk op de schaatsbaan mag is van 150 verlaagd naar 100

Volwassen bezoekers moeten zich registreren en de coronaregels naleven

“Met de kennis van nu kan het gelukkig doorgaan”, zegt Peter Zegers. Hij is één van de organisatoren van Winterland Oss. Zegers vindt dat de organisatie, samen met de gemeente Oss, een mooie oplossing heeft bedacht om het winterevenement toch door te laten gaan. “We hopen dat we andere organisaties kunnen aansporen met ons plan, want we hebben vooral in oplossingen gedacht, niet in problemen.”

Jongeren

“Deze editie van Winterland zal zich volledig op jongeren richten. De jeugd tot en met 17 jaar hoeft geen afstand van elkaar te houden”, legt Zegers uit. “Bovendien was de gemeente er al op gebrand om meer aandacht aan de jongeren te schenken. Zij hebben het niet gemakkelijk in deze coronacrisis, zeker niet toen de scholen en sportclubs dichtgingen.”

Of corona in december alsnog roet in het eten gooit, weet Zegers natuurlijk niet. “Maar het moet heel veel erger worden, wil het niet doorgaan. Dat komt vooral doordat we alleen maar jongeren toelaten op de ijsbaan. We gaan vanaf deze week in gesprek met de sponsors om te kijken hoe we alles het beste kunnen regelen. Wij zijn een stichting en mogen geen winst maken maar dat is ook ons voordeel.”

Geen commerciële partij

Want waar andere winterevenementen in september vooral stil blijven, durft de organisatie in Oss wel een plan op tafel te leggen. “Veel andere organisatoren hebben commerciële belangen", zegt Zegers. “Dan is het veel moeilijker om een winstgevend evenement te organiseren in deze tijd. Dan praat je ook over hele andere bedragen dan Winterland.”

Zegers is blij dat het winterfestijn in Oss door kan gaan op een andere locatie. Toch baalt hij wel dat Winterland tijdelijk uit het centrum van Oss verdwijnt. “Daar hoort Winterland echt thuis. Op de Heuvel, midden in het centrum. Maar het is daar nu te klein en te compact om de anderhalve meter afstand te houden. Laten we hopen dat het volgend jaar weer kan.”

Twee van de drie bestuursleden van Winterland Oss: Peter Zegers (l) en Thijs Taal (r). (foto: Job Willemse) vergroot