Doffe ellende in Boxmeer: geen winnaars, wel bergen Tour de France-gebak

In deze bocht barst normaal gesproken het geweld los vanwege de interactie tussen renners en publiek. vergroot

In plaats van een groot wielerfeest, kun je maandag een speld horen vallen in Boxmeer. Vanwege het coronavirus is er dit jaar een dikke streep gezet door wielerevenement Daags na de Tour. Geen Tourwinnaar Pogocar aan de start en geen joelende fans langs een parcours, maar nagenoeg lege straten.

Linda Koppejan Geschreven door

Een dag nadat het Tour-peloton de laatste etappe naar de Champs-Élysées in Parijs rijdt, wordt normaal gesproken ‘Daags na de Tour‘ verreden. Tranen heeft Pierre Hermans niet gelaten maandagochtend, maar toen de voorzitter van het wielerevenement de gordijnen opende, kon hij wel door de grond zakken. “Geen koers in Boxmeer én ook nog eens zulk lekker weer deze dag.”

Dat de 46e editie van de koers, en het bijbehorende feest, niet doorgaat, is een enorme teleurstelling volgens Hermans. “Voor vrijwilligers, maar ook voor de mensen van het geluid en die de tribunes bouwen, horeca en dorpelingen. Normaal gesproken sjezen de renners met 65 kilometer per uur door de straten en ziet het zwart van de joelende toeschouwers. Nu is het doodstil.”

Verlaten straten

De enige wielrenners die in Boxmeer te vinden zijn, zijn een paar recreanten. Vader en zoon zitten op een verder verlaten terras met koffie en appeltaart. “Anders waren we vanavond zeker naar het dorp gekomen. Nu steunen we de horeca op deze manier. We hopen gewoon dat de Nederlandse ploeg volgend jaar met de gele trui deze kant op komt.”

Voorzitter Pierre Hermans baalt van cancelen wielerronde 'Daags na de Tour'. vergroot

Gele ‘Tour de France-bollen’

Het niet doorgaan van de koers is een flinke tik voor het dorp. Maar ook voor supermarkt Jumbo is het zuur. Tot zaterdag zag het er naar uit dat de Nederlandse wielerploeg de Ronde van Frankrijk zou winnen. Maar vanwege het nipte verlies van de Jumbo-Visma ploeg, is er van feeststemming geen sprake en ligt de koeling in het dorp nog halfvol met Tour de France-gebak.

Op Hylke van der Veer hoeft Jumbo niet te rekenen. De wielerfanaat houdt niet van gebak. vergroot

Boxmeernaar Hylke van der Veer gaat maandag boodschappen doen bij de supermarkt. De wielerfanaat vond de uitslag in de Tour diep triest. “En Jumbo is ook de klos want die hadden hun reclamecampagne al klaar.”

Of meneer de supermarkt uit de brand helpt en gebak gaat kopen? “Nee, ik hou helemaal niet van zoetigheid. Ik heb liever een plakje metworst”, zegt hij lachend.

Bij Jumbo Boxmeer ligt er nog volop gebak in de koeling. vergroot

Toch heeft een medewerkster van de bakkerij alsnog het volste vertrouwen in hun klanten. “Normaal gesproken hebben we de Jumbollen alleen met Koningsdag. Dan zijn ze oranje en nu zijn ze geel. Dit jaar hebben we ze gewoon een keer extra. De verkoop gaat niet slecht, dinsdagavond zijn ze vast wel op."

Er is nog volop speciaal 'Tour de France-gebak' te verkrijgen bij Jumbo. vergroot