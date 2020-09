Veiligheidsregio's: carnavalsverenigingen, kom met alternatieven

De optocht van Breda (Foto: Kevin Cordewener). vergroot

De drie Brabantse veiligheidsregio's roepen carnavalsverenigingen op om alternatieven voor carnaval te bedenken. "Zoals Sinterklaascomité's nadenken over hoe de Sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden", staat in een gezamenlijke verklaring.

Youssef Zerrouk Geschreven door

Dat carnaval in 2021 niet gevierd kan worden zoals voorgaande jaren is voor de veiligheidsregio's wel duidelijk, maar ze kunnen er niet voor zorgen dat het verboden wordt. "Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen."

De regio's zeggen begrip te hebben voor het feest en de bijbehorende tradities. "Maar de volksgezondheid staat op nummer één. Altijd. Onbetwistbaar. En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt."

Verenigingen kunnen tot uiterlijk 1 december met plannen komen.

Lees alles over carnaval 2021 op onze themapagina.

Wachten op privacy instellingen...