‘Miet’ wil met Brabantse taal ouderen in verzorgingstehuis beter laten voelen

Deze woorden kunnen Brabanders inspreken voor Miet (foto: Stichting Laudio)

De Brabantse taal inzetten om ouderen beter te laten voelen. Dat is het doel van het fictieve karakter 'Miet' dat binnenkort in een speciale ruimte in verzorgingstehuizen te horen is. De klankkast moet door heel Brabant gaan toeren zodat veel ouderen bij de Brabantse Miet op bezoek kunnen.

Rebecca Seunis Geschreven door

“Straks richten we een kamer in een verzorgingstehuis in en dan kom je bij Miet, een echte Brabantse. In haar zitten alle verhalen verzameld die ouderen hebben verteld aan twee wetenschappers", legt bedenker Lubert Priems van Stichting Laudio uit. "Als je die kamer instapt, kom je bij Miet op bezoek. Als je de deur opent van een klankkast vertelt Miet hoe het is om daar te wonen. Of hoe het is om oud te worden."

"De wetenschappers hebben onderzoek gedaan in een verzorgingstehuis om te kijken of het horen en spreken van een eigen taal het welzijn van ouderen beïnvloedt. Dat blijkt volledig waar", zegt Priems.

Regie over thuistaal

Die connectie met de eigen taal - ook wel de thuistaal - blijkt heel belangrijk voor ouderen. "Naarmate je ouder wordt en het hoofd en lichaam het misschien laten afweten, is er bijna geen regie meer. Behalve dus die eigen taal, die thuistaal."

Het is niet de bedoeling dat heel Nederland Brabants gaat leren door Miet. "Maar het is bedoeld om een soort bewustzijn te creëren onder medewerkers over hoe je binnenkomt en welke taal je gebruikt bij ouderen."

Dialect verdwijnt

Jongeren spreken vaak niet meer dezelfde taal als hun oma's en opa's en daarom zou Miet heel belangrijk kunnen zijn. "Waar Limburgers hun kinderen nog opvoeden in het dialect, is dat bij de meesten in Brabant niet meer zo. Dus het dialect dat de ouderen nu spreken, verdwijnt." Aan 'Miet' de taak om de thuistaal in leven te houden.

"Miet praat straks in Tilburg natuurlijk hartstikke Tilburgs en in Eindhoven hartstikke Eindhovens. Maar uiteindelijk gaat het om de taal waar je je het meest thuis in voelt. Als je ouder wordt, wordt zo'n dialect een medicijn of een houvast."

De fragmenten kunnen door alle Brabanders worden ingesproken. Suikerbrood, schoenen en prullenbak zijn bijvoorbeeld nog woorden die straks in het dialect zullen klinken in Miets klankkast. Tot 1 oktober kan iedereen nog bepaalde woorden in de thuistaal insturen. Mensen kunnen een ingesproken WhatsApp-bericht naar het telefoonnummer van Miet: 06-57429646. Alle info vind je op de website van Stichting Laudio.