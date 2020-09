Arrestatieteam valt huis Tilburg binnen, een man geboeid weggevoerd

Een arrestatieteam van de politie is maandagavond een huis aan de Van Oldebarneveltstraat in TIlburg binnengevallen. Een man werd geboeid en geblinddoekt meegenomen door de politie.

Waarom het team binnenviel is niet duidelijk. "Dit is onderdeel van een lopen onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie. "We kunnen er nu niks over zeggen omdat die info misschien het onderzoek in de weg zit."