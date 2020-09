Losse tanden en belabberd spel, maar NAC blijft ongeslagen en koploper

NAC speelde slecht, maar Sydney van Hooijdonk had een assist en een goal. vergroot

NAC boekte maandagavond de viere zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie. Door met 0-2 Jong FC Utrecht te verslaan, behoudt de Bredase ploeg de ongeslagen status en de koppositie. Voor NAC scoorde invaller Nick Venema voor rust en Sydney van Hooijdonk erna. Wat viel op tijdens deze vooral slechte wedstrijd in Utrecht?

Ronald Strater Geschreven door

NAC moest in de Domstad al na tien minuten afscheid nemen van routinier Lex Immers. Na een vermeende elleboog van Giovanni Troupée ging de middenvelder naar de kant met twee loszittende tanden. Het bleek een opmaat voor een tandeloos NAC tegen Jong FC Utrecht.

Venema verschalkt zijn vrienden

Op dat moment liep het bij de Bredase ploeg al niet zo lekker, al werd er door NAC geen averij opgelopen. Nick Venema, die inviel voor Immers, maakte zelfs de 0-1 op aangeven van Sydney van Hooijdonk. En dat was een bijnzonde rmoment voor spits, want NAC huurt hem dit seizoen van FC Utrecht. Hij scoorde dus eigenlijk tegen zijn broodheer.

Vertrek Van Hooijdonk lijkt aanstaande

Wie ook opviel was de andere spits van NAC. Sydney van Hooijdonk had eindelijk zijn basisplaats gekregen van trainer Maurice Steijn, maar de kans is groot dat hij vertrekt bij NAC. Hoewel de aanvaller ook kan bijtekenen in Breda mag hij transfervrij vertrekken. De zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk is nog in dubio maar schermt met de nodige interesse van clubs. Sydney zal binnen nu en anderhalve week de knoop door te hakken, zo laat hij weten.

Dat zal dan een aderlating zijn voor NAC, want Van Hooijdonk nam tegen Jong FC Utrecht ver in de tweede helft de bevrijdende 0-2 voor zijn rekening. Het is de vierde competitietreffer van de jonge aanvaller die gaat als een speer.

NAC speelde heel slecht

NAC won weliswaar met 2-0 in Utrecht, maar de ploeg had de overwinning niet verdient. "Ik vond het heel slecht vandaag", beaamde coach Maurice Steijn die zijn team na rust met twee spitsen liet spelen. "De eerste helft vond ik zelfs verschrikkelijk om te zien. De tweede helft ging beter en daarin kwamen we niet meer in de problemen. Maar het voetballende gedeelte bleef heel moeizaam."

Dankzij de overwinning blijft NAC ongeslagen en koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Maar als de ploeg niet beter gaat voetballen, moet er nog heel wat water door de Bredase Singels stromen wil er gepromoveerd worden.

