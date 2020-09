'Willem II zeker niet kansloos tegen Rangers FC', zegt Bert Konterman die voor beide clubs speelde

Bert Konterman als aanvoerder van Willem II in 1998 (foto: ANP). vergroot

Bert Konterman speelde tijdens zijn actieve voetbalcarrière voor Willem II en Rangers FC. De huidige KNVB-trainer kijkt uit naar het Europa League-duel, waar hij maar wat graag bij was geweest. Nu gaat donderdagavond de tv aan en kijkt hij thuis vanaf de bank of Willem II kan stunten.

"Het is zo jammer dat er geen publiek bij mag zijn. Vorig jaar was het Feyenoord-Rangers. Er kwam toen een vliegtuig vol met Rangers-sponsoren deze kant op. Ik heb de hele middag met hen opgetrokken, verhalen ophalen over vroeger. Dat was zo gaaf. Dat had ik nu ook graag gedaan, met als afsluiter de wedstrijd. Helaas kan dat niet", zegt Konterman.

Voor Willem II is het een nadeel dat het niet de steun krijgt van de eigen fans. Tegelijkertijd had Rangers graag een vol uitvak gehad dat de ploeg zou steunen. "Ik ben overal in Europa geweest met de club en altijd was er een vol uitvak."

Voor de Schotse fans is het voetbal belangrijk, hun steun is eigenlijk onvoorwaardelijk. "Soms is de club belangrijker voor de supporters dan hun eigen vrouw, kinderen en werk. Ze stoppen al hun geld in hun club. Of hun kerk, zoals ik het wel eens zeg. Het is echt enorm belangrijk voor ze. Dat voelen de spelers ook. Dus die steun missen ze. Aan de andere kant zijn ze dat nu ook al gewend. Ze hebben al wel wat wedstrijden zonder publiek gespeeld."

Het spelen zonder supporters kun je dus wegstrepen. Wat gaat dan de doorslag geven donderdagavond? "Ervaring. En de Rangers-spelers hebben dat veel meer dan Willem II. Helemaal nu het maar één wedstrijd is, speelt ervaring een belangrijke rol. Wat dat betreft denk ik ook dat Rangers het aan de stand is verplicht is om te winnen, maar Willem II is zeker niet kansloos."

Konterman denkt dat de Tilburgse ploeg vooral niet mee moet gaan in het spel van de Schotten. "Willem II moet de bal rond laten gaan, het veld groot maken. Het positiespel moet goed zijn. Ze moeten Rangers laten lopen. Dan zijn er kansen om te winnen. Gaan ze mee in het opportunisme en gaan ze de strijd aan, dan gaat Willem II nat."

Volgens de twaalfvoudig international is het belangrijk dat de spelers van Willem II genieten en 'met het hoofd spelen'. "Als prof hoor je van iedere wedstrijd genieten. Als je hier al niet van kan genieten, kun je beter stoppen. Maar je wil ook door naar de volgende ronde, dus moet je focussen en geconcentreerd spelen."

En dan is Rangers ook anders dan Progrès Niederkorn. "In Nederland hebben we er eigenlijk geen besef van hoe groot Rangers is. Die club is samen met Celtic veel te groot voor Schotland. Samen willen ze al lange tijd naar de Premier League in Engeland, maar de kleinere clubs daar houden dat tegen. Die zijn bang sponsorgeld te verliezen. Als de overstap er wel zou komen, worden ze net zo groot als bijvoorbeeld Liverpool en Chelsea. Maar zo groot zijn ze niet, dus heeft Willem II echt een kans."