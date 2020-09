Man (46) die werd gearresteerd in Tilburg wordt verdacht van drugssmokkel

De Tilburger die maandagavond werd aangehouden door het arrestatieteam van de Marechaussee, wordt verdacht van drugssmokkel. De 46-jarige man werd geboeid en geblinddoekt uit zijn huis meegenomen.

De man wordt er van verdacht drugs via de luchthaven van Schiphol het land in te smokkelen. De Koninklijke Marechaussee is een groot onderzoek gestart.