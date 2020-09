Een klein dorp gaat graag naar de grote stad: 'Biezenmortel gaat erop vooruit'

Thomas denkt dat Biezenmortel zich kan ontwikkelen bij de gemeente Tilburg. vergroot

Als een klein dorp onderdeel worden van de grote stad. De meeste dorpen zitten daar niet op te wachten, maar in Biezenmortel is dat wel anders. De gemeente Haaren wordt begin volgend jaar in stukken gehakt en de inwoners van Biezenmortel kozen voor Tilburg. "Een grote gemeente brengt meer mogelijkheden met zich mee", onderbouwt Thomas Mallens die keuze.

Daarmee volgen ze het voorbeeld van Udenhout, dat hen bij de vorige herindeling al voorging. Tot 1997 hoorde Biezenmortel bij de gemeente Udenhout. De nauwe banden tussen beide dorpen zijn altijd blijven bestaan.

"We lachten toen een beetje in ons vuistje dat Udenhout naar de gemeente Tilburg moest, want daar zou dan weinig van terechtkomen", zegt Thomas die zich met de Coöperatie Biezenmortel inzet voor de toekomst van Biezenmortel.

De verwachtingen bleken niet te kloppen. Udenhout werd niet ondergesneeuwd en ontwikkelde zich verder. Dat hoopt Mallens nu ook voor zijn dorp. "Daar zijn heel grote wegenprojecten geweest en veel woningbouw. Dat laatste is ook een van onze speerpunten." Biezenmortel wil geen slaapdorp worden en ook geen dure buitenwijk in het groen van Tilburg.

Tijdens een rondje door het dorp laat Thomas zien waar winst te halen valt:

De andere dorpen die bij de gemeente Haaren hoorden, hebben dit jaar herindelingsverkiezingen. Voor Biezenmortel blijft het bij een simpele grenscorrectie. Geen verkiezingscircus in het dorp dus en dat vinden ze volgens Thomas wel prima. "Voor heel veel inwoners is 1 januari niks meer dan een formaliteit. We hopen dat we door kunnen gaan pakken en het dorp aan de gang krijgen."