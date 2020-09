Vrouw overlijdt na bedrijfsongeluk bij Smurfit Kappa in Etten-Leur: 100.000 euro boete

Verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa in Etten-Leur krijgt een boete van 100.000 euro voor een bedrijfsongeval waarbij een 42-jarige vrouw om het leven kwam.

Dat heeft de rechter in Den Bosch dinsdag beslist. De rechtbank verwijt het bedrijf dood door schuld. De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Klem met hoofd Het ongeluk gebeurde op 8 november 2017. De vrouw werkte aan een productielijn met machines voor de productie en verpakking van kartonnen dozen. In het stapelgedeelte van de productielijn worden de pakketten op pallets gestapeld.

Om een storing te verhelpen was de vrouw naar het liftgedeelte van de productielijn gelopen. Toen de vrouw boven de lift hing kwam deze in werking. De vrouw kwam daardoor met haar hoofd klem te zitten tussen de lift en een balk en kwam daardoor om het leven.

Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat Smurfit Kappa de veiligheidsvoorschriften niet had nageleefd en dat de risico’s niet waren onderkend. Zo was onder meer de machine niet geheel stilgezet bij de storing.