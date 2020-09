Van de 600 Merwedegijzelaars kwamen er 26 nooit terug, nu krijgen ze een monument

Anja van der Starre heeft jarenlang geknokt voor erkenning van de Merwedegijzelaars vergroot

In drie gemeenten worden begin oktober drie monumenten onthuld die herinneren aan de Merwedegijzelaars. Onderzoekster, schrijfster en nabestaande Anja van der Starre heeft zich jaren ingespannen voor de komst van de monumenten. “Ik zie dat er nog veel leed is in families, onderdrukte emoties van een familietrauma,” vertelt ze, “daarom is een monument belangrijk."

De monumenten komen in de de drie Biesboschdorpen Werkendam, Sliedrecht en Hardinxveld. Ze vormen een eerbetoon aan de ruim 600 mannen en jongens, die in het voorjaar van 1944 tijdens een razzia door de Duitsers werden opgepakt en weggevoerd.

De razzia was een vergeldingsactie van de Duitsers, onder meer omdat het verzet in de Biesbosch twee landwachters in de Biesbosch had doodgeschoten. Als wraak sloegen de Duitsers hard terug.

"Ik weet nog dat mijn vader ’s nachts gillend wakker werd."

In de Biesboschdorpen Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Werkendam gingen zo’n 2000 manschappen van de Wehrmacht, Grüne Polizei en de SS op pad. Bij die actie pakken ze honderden mannen en jongens op. Een deel van de gijzelaars kwam in Duitsland terecht, 26 van hen kwamen daar om het leven.

Anja van der Starre is jarenlang bezig geweest om de Merwedegijzelaars die aandacht te geven die ze verdienen. Ze schreef een boek en onderhoudt een zeer gedetailleerde website. Nu is eindelijk het moment aangebroken dat er drie monumenten worden onthuld die herinneren aan de razzia van 1944.

Toen de vader van Thijs Versteeg terugkwam uit Duitsland woog hij nog maar 38 kilo:

De vader van Thijs overleefde nauwelijks de ontberingen waar hij aan blootgesteld werd. “Er werd thuis niet veel over gepraat, maar ik weet nog dat mijn vader ’s nachts vaak gillend wakker werd. Later begreep ik dat het ging om een oorlogstrauma. Het heeft ook veel invloed gehad op mij leven.”

"Het is nooit te laat voor erkenning."

Volgens Anja van der Starre maakt dat meteen duidelijk waarom een monument 76 jaar later nog steeds belangrijk is: "Het is nooit te laat voor erkenning, want er is ook nog een tweede en derde generatie.”