Aantal coronabesmettingen in Brabant in een week bijna verdubbeld

Archieffoto. vergroot

In Brabant zijn er in een week tijd 1316 nieuwe besmettingen bij gekomen. Dat heeft het RIVM dinsdagmiddag bekendgemaakt. Dat zijn er dubbel zoveel als de week ervoor. Twee weken geleden waren er in de hele provincie 743 nieuwe patiënten.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het aantal besmettingen neemt bijna overal in de provincie toe, met als uitschieters Eindhoven, Bergeijk, Eersel en Goirle.

Wachten op privacy instellingen...

Alleen in Zuid- en Noord-Holland raakten afgelopen week nog meer mensen besmet met het coronavirus. Afgelopen week belandden er zes mensen in de Brabantse ziekenhuizen.

De signaalwaarde van de drie Brabantse veiligheidsregio’s is dinsdag het hoogste in zeker vijf weken tijd. De signaalwaarde is een soort 'alarmbel’ die door het ministerie van VWS wordt vastgesteld. Die alarmbellen kunnen afgaan als er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, in het ziekenhuis worden opgenomen of positief getest worden. Ondanks de forse stijging is het risiconiveau in Brabant nog niet verhoogd.

Wachten op privacy instellingen...

Landelijke situatie

Er zijn landelijk meer dan 13.400 coronapatiënten bijgekomen in een week tijd. Daarvan moesten 152 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn in de week van 16 tot en met 22 september 33 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal coronabesmettingen neemt niet alleen toe, de uitbreiding van het virus gaat ook sneller en sneller. Elke week is de toename groter dan de week ervoor. Het aantal besmettingen begon in juli al te stijgen. Van 1 tot en met 7 juli waren 432 positieve tests geregistreerd.

Een maand later, van 5 tot en met 11 augustus, meldden de gezondheidsdiensten 4036 vastgestelde besmettingen. Daarna volgde een periode van relatieve rust. Eind augustus waren twee weken met iets meer dan 3500 gevallen.

De laatste van die twee weken was het begin van de huidige golf. Van 26 augustus tot en met 1 september kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 3597 besmettingsmeldingen. Een week later waren dat er 5427, een toename van 50,9 procent.

Weer een week later kwam het aantal meldingen uit op 8265, een stijging van 52,3 procent. En in de afgelopen week ontving het RIVM 13.471 registraties, 63 procent meer dan in de week ervoor.

Als het aantal meldingen in dit tempo blijft groeien, komt de teller volgende week dinsdag uit op ongeveer 22.000 besmette mensen.