Buurt ergert zich aan hangjongeren, maar zelf zien ze dat heel anders

Bewoners van de Helmondse wijk Rijpelberg hebben al maanden last van hangjongeren. De politie en de gemeente kwamen maandag met een verklaring. Extra controles en gesprekken met bewoners en jongeren moeten ervoor zorgen dat de rust terugkeert.

Frits van Otterdijk & Lola Zopfi Geschreven door

Voor de wijkbewoners komt de extra aandacht geen dag te laat. Ze zijn het spuugzat. De mensen die willen reageren op de situatie tegenover Omroep Brabant doen dat alleen als ze anoniem blijven. De vrees voor vergelding door de hangjongeren zit diep.

"Mijn hondje is heel bang voor vuurwerk."

"Ik hoor eigenlijk elke dag wel vuurwerk, vooral rondom het schoolplein. Het begint tussen tien en elf uur in de avond. Deze maand was het nog veel erger. Ik weet niet waarom de jeugd dat doet. Ik vind het raar. Mijn hondje is heel bang voor vuurwerk."

Even verderop wast een man de ramen van zijn huis. Hij wijst: "Je moet bij het dierenpark zijn, daar zitten ze altijd en daar zorgen ze voor de meeste overlast. Soms gooien ze wat vuurwerk. Dat vind ik nog niet zo erg, maar wel dat ze al hun afval laten liggen bij de bankjes."

Bij het dierenpark zitten twee jongens. Bryan en Mikey genieten van het zonnetje. Zodra we in gesprek raken, groeit de groep snel uit tot een stuk of acht tieners. Volgens hen gaat hem om verschillende groepjes jongeren. De 'anderen' zitten aan de overkant van het dierenpark.

"In iedere buurt heb je wel jongeren die bandietenstreekjes uithalen."

"Daar zitten ze in de avond en het weekeinde wat te drinken en soms gebruiken ze wat pillen. Pas hadden ze een kampvuur gemaakt, die gekken. Toen kwam de politie iedereen controleren. Dat doen ze elke dag."

De agenten controleren de identiteitsbewijzen en de jongeren begrijpen dat ze 'ook maar hun werk doen'. En sommige wijkagenten vinden ze 'wel chill'. "Maar wij doen niets verkeerd. In iedere buurt heb je wel jongeren die bandietenstreekjes uithalen."

Ze willen maar zeggen: het zijn de anderen, niet zijzelf die voor overlast zorgen. Ja, ze praten wel eens hard en lachen wel eens luid, maar dat gebeurt vanzelf als je onder elkaar bent, toch? Ze hebben het zelf niet zo in de gaten dat het andere mensen stoort.

"Ik vind het jammer dat sommige jongeren het voor ons verpesten."

Volgens de jongeren durven de wijkbewoners niet in hun eentje een groep aan te spreken. "Ze spreken af met een buurtapp en dan komen ze ineens met een hele groep aan. Dat was met het fikkie stoken. We hebben toen gezegd dat ze de verkeerde groep aanspraken."

Ze zijn niet agressief naar mensen, zeggen de jongeren. "We maken een praatje met voorbijgangers en zijn vaak genoeg gecontroleerd door de politie. Er is nooit iemand met wapens of drugs aangehouden. We ruimen onze rotzooi zelf op en dan worden we toch nog aangesproken op het beetje afval dat we soms achterlaten. Ik vind het jammer dat sommige jongeren het voor ons verpesten", zegt een van hen.

Coronaregels of niet: verveling is troef. "Er is hier nooit iets te doen", verzucht iemand. Een buurthuis? Dan zal er daar vanzelf ook wel overlast zijn, verwachten ze. Bovendien, De Rijpelberg is volgens hen nou niet bepaald de wijk met de netste mensen. "Als ze echt het stille leven willen, moeten ze in Dierdonk of Deurne gaan wonen."

"Er is nog niemand aangehouden, maar de extra aandacht voor dit gebied blijft voorlopig."

De gemeente Helmond bevestigt dat er een probleem is in de wijk Rijpelberg. Volgens een woordvoerder stijgt de jeugdoverlast, vooral 's avonds rondom De Peelhof.

"Het lijkt erop dat het om jongeren uit verschillende wijken van Helmond gaat. De wijkagent en het Jeugd Preventie Team surveilleren om dit probleem extra aandacht te geven. Er is nog niemand aangehouden, maar de extra aandacht voor dit gebied blijft voorlopig."