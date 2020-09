PSV-aanwinst Zahavi vindt Jom Kippoer vieren en een wedstrijd spelen geen probleem

Eran Zahavi tijdens zijn presentatie (foto: ANP). vergroot

PSV heeft dinsdag Eran Zahavi (33) gepresenteerd als nieuwe spits. De Israëlische goalgetter volgt Sam Lammers op, die eerder op de dag werd verkocht aan Atalanta Bergamo. “Maar de kans lijkt klein dat Zahavi komend weekend al negentig minuten gaat spelen", zegt Arbel Ashet, een Israëlische journalist die al meer dan vijftien jaar in Nederland woont.

“Op zondagavond begint de joodse heilige dag van Jom Kippoer”, stelt Ashet. “PSV gaat die dag op bezoek bij Heracles Almelo, maar als je daar aan meedoet, mag je 24 uur niet eten, drinken of autorijden, eigenlijk mag je helemaal niks. Zahavi is een gelovige man en dus houdt hij zich strikt aan de voorschriften op die heilige dag en dus denk ik dat de kans klein is dat hij heel de wedstrijd gaat spelen."

Zahavi, die overigens donderdag wellicht al zijn debuut kan maken voor PSV in de Europa League, voorziet zelf weinig problemen voor het duel van komende zondag. “Ik kan gewoon spelen”, vertelde de Israëliër tijdens zijn presentatie in het Philips Stadion. “Alles is al geregeld met de club. Ik kan zondag na de wedstrijd direct wat eten en overnachten in een hotel in de buurt om zo toch nog Jom Kippoer te vieren.”

Israëlische Ronaldo

PSV heeft met Zahavi een ware superster in huis gehaald. De 54-voudig international van Israël is ongekend populair in zijn geboorteland. "Hij kan niet normaal over straat lopen, dus dat doet hij ook niet. Hij is dé superster. Je zou hem ook wel de Israëlische Ronaldo kunnen zien", doelt Ashet op Cristiano Ronaldo, de Portugese 5-voudig wereldvoetballer van het jaar.

Ook in Israël is het groot nieuws dat hun superster in Nederland en bij PSV heeft getekend. "De mensen kennen PSV en de historie van de club ook wel. Maar de meeste Israëliërs zijn wel voor Ajax vanwege het jodendom. Maar geloof me: de wedstrijden van PSV worden vanaf nu elk weekend live uitgezonden in Israël en er gaan veel mensen naar kijken."

Dit zei Zahavi over zijn transfer naar PSV:

Zahavi werd eerder al omschreven als een echte spits, een doelpuntenmachine. "Hij is niet de snelste en niet de beste dribbelaar en niet het grootste talent. Maar door hard te werken is hij gekomen waar hij nu is. Hij is als spits echt uitzonderlijk, staat altijd op de goede plek en scoort gewoon heel veel." Volgens journalist Arbel Ashet is het seizoen van zijn landgenoot pas geslaagd als hij minimaal vijftien doelpunten maakt in de Eredivisie. "Als hij fit blijft tenminste."