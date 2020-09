Verdachte opgepakt nadat man overlijdt in Tilburgse brandgang

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

In een brandgang aan de Griegstraat in Tilburg is dinsdagmiddag een gewonde man gevonden die inmiddels is overleden. De politie spreekt over ‘verdachte omstandigheden’. Er is ook iemand aangehouden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

Ambulancepersoneel vond de man in een brandgang achter een huis. Een kwartier later overleed hij. Volgens de politie vertrouwden de ambulancebroeders het niet helemaal en schakelden zij daarom de politie in.

Hoe de man precies is gevonden of wat hem is overkomen is nog onduidelijk. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan. De straat is afgesloten.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Wachten op privacy instellingen...