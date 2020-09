Chaos op de A27: weg dicht richting Gorinchem na ongeluk met vrachtwagen

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. De oplegger belandde tegen de vangrail op de middenberm Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision.

De A27 richting Utrecht is bij Werkendam afgesloten in de noordelijke richting. Dat gebeurde nadat een vrachtwagen dinsdagmiddag rond vijf uur een klapband kreeg. Hij raakte daarna de vangrail in de middenberm. Een andere auto kon niet meer remmen en botste ook.

De vrachtwagen vervoerde op zijn beurt weer twee andere trucks op de oplegger. Het kan dus even duren voordat alles is opgeruimd. Het is onduidelijk hoelang de weg richting Gorichem dicht blijft. Het ingesloten verkeer wordt weggeleid. In de richting van Breda staat inmiddels zo'n 10 kilometer file.

