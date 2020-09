Verdachte van steekpartij opgepakt met een groot mes in zijn broekband

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Bij een ruzie in Breda is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. Hij had ruzie met een bekende, daarbij werd hij gestoken. Dat gebeurde op de Academiesingel. Het slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan.

Malini Witlox Geschreven door

De verdachte zit vast. Agenten moesten bij de aanhouding hun wapen trekken omdat de man niet wilde luisteren en een groot mes in zijn broekband had zitten.