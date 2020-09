FC Den Bosch wint in eigen huis van MVV Maastricht

Thuis in De Vliert heeft FC Den Bosch met 2-0 gewonnen van MVV Maastricht. Opvallend genoeg was het de 19-jarige basisdebutant Dhoraso Moreo Klas die als eerste tot scoren kwam.

Bij FC Den Bosch ontbrak Steven van der Heijden. De middenvelder raakte maandag geblesseerd tijdens een training en kon daarom niet spelen. Dhoraso Moreo Klas viel voor hem in. Het was zijn eerste keer in de basiself.

In de eerste helft kwam FC Den Bosch tot twee keer toe dichtbij een doelpunt, zowel via Trotman als Hornkamp. Maar uiteindelijk gingen beide teams zonder doelpunten de rust in. Na rust was het debutant Klas die als eerste tot scoren kwam, en wel met een fikse pegel. Niet veel later werkte ook Trotman de bal tegen de touwen.