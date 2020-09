Grote brand legt lampenbedrijf Waalwijk deels in de as

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Grote brand bij lampenbedrijf Waalwijk onder controle

Bij een lampenbedrijf aan de Spuiweg in Waalwijk woedde dinsdagnacht een grote brand. De brand is inmiddels onder controle en het sein brandmeester is gegeven. Er is wel nog rookoverlast. De brandweer adviseert mensen in de omgeving ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Het was een grote, uitslaande brand, die woedde bij het bedrijf Lightronics op bedrijventerrein De Haven. Er zijn geen gewonden gevallen. Maar het pand heeft grote schade opgelopen, ziet verslaggever Tonnie Vossen: "Het is één grote zwartgeblakerde massa."

Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft het de nodige moeite gekost om naastgelegen bedrijven vrij te houden van de brand. Maar dat is gelukt. "De druk is eraf", zegt de woordvoerder. Volgens hem is er weinig meer over van de assemblagehal van het bedrijf, die is volledig uitgebrand.

De eigenaar van het 'buurbedrijf' in automaterialen, ReVe, vertelt dat die hal pas in gebruik was genomen door Lightronics. Zijn eigen pand is gespaard gebleven, het heeft ook geen waterschade opgelopen. "Dat heeft maar een haartje gescheeld."

Vuur breidde zich snel uit

Rond een uur in de nacht kwam de melding van de brand binnen. Die zou achterin het bedrijf begonnen zijn. Aanvankelijk was het lastig voor de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. De brand breidde zich snel uit. "Het was een zeer grote brand", zegt Willem-Jan Uytdehage van de politie. "Er is opgeschaald naar Grip 1, dat wil zeggen dat de verschillende hulpdiensten samen de brand gecoördineerd kunnen bestrijden."

Rond drie uur in de nacht werd duidelijk dat het vuur niet meer kon overslaan naar andere bedrijven en ook niet meer verder zou uitbreiden. Wel hebben bedrijven in de omgeving veel last van de rook die bij de brand en het bluswerk vrijkwam. "Dat komt doordat de rook bij het blussen 'neerslaat'", legt Uytdehage uit. "Dat zorgt eigenlijk voor meer overlast." Het advies is dan ook om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. "Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten in de rook, maar rook is altijd schadelijk."

Er is groot materieel ingezet om de brand onder controle te krijgen. Onder meer drie hoogwerkers en vijf tankautospuiten kwamen om de brand te bestrijden. Ook waren er zo'n vijftig brandweermensen opgeroepen.

De brandweer laat het pand nu gecontroleerd uitbranden.

De rook was in de verre omtrek zichtbaar, zo melden meerdere mensen op Twitter.

