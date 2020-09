Dode man gevonden bij Fletcher Hotel in Rosmalen

Archieffoto vergroot

De politie heeft woensdagochtend aan de Burgemeester Burgerslaan in Rosmalen een dode man gevonden. Dit na een 112-melding die rond halfacht binnenkwam, zo laat een woordvoerder weten. De dode man ligt buiten bij het Fletcher Hotel dat daar is. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend.

Sandra Kagie Geschreven door

Forensische experts van de politie zijn bezig met onderzoek. Of er sprake is van een misdrijf, is dus nog niet duidelijk.

