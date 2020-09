Deze vrouwen stonden vooraan tijdens de coronacrisis en zijn genomineerd als Topvrouw van het Jaar

Archieffoto (foto: GoodFon). vergroot

Ze waren alle drie heel verbaasd dat ze werden genomineerd voor Topvrouw van het Jaar, maar vooral ook blij dat de inspanning van Brabant tijdens de coronacrisis wordt erkend. Het gaat om Mariëlle Bartholomeus (Medisch Directeur Bernhoven), Conny Helder (Raad van Bestuur tanteLouise) en Ellis Jeurissen (Directeur GGD Brabant-Zuidoost).

Bij de nominaties is dit jaar gekozen voor vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de coronacrisis. Het is dan ook niet toevallig dat het drie vrouwen uit Brabant zijn, de regio waar het virus een aantal maanden geleden hard om zich heen greep. Ook is gekozen voor vrouwen uit de drie cruciale sectoren: ziekenhuiszorg, ouderenzorg en de GGD.

De afgelopen maanden zetten ze zich zeven dagen per week volledig in. “Op adrenaline kom je een heel eind”, zegt Mariëlle Bartholomeus. Omroep Brabant sprak met de drie genomineerden.

Mariëlle Bartholomeus

Als Medisch Directeur in ziekenhuis Bernhoven in Uden opereerde Mariëlle Bartholomeus vooral achter de schermen. Zo zorgde ze er onder meer voor dat patiënten uit Brabant konden worden overgeplaatst naar het noorden van ons land, toen het ziekenhuis niemand meer kwijt kon.

“Ik ben verbaasd dat is opgemerkt wat ik allemaal heb gedaan”, zegt Bartholomeus over de nominatie. “Maar ik heb het niet alleen gedaan. Deze crisis hebben we met elkaar bestreden. Ik ben trots op iedereen die hier werkt. Van schoonmakers tot verpleegkundigen medici: iedereen heeft de schouders eronder gezet en een steentje bijgedragen.”

De aandacht voor de nominatie wil Bartholomeus vooral gebruiken om aandacht voor de zorg te vragen. “We hebben veel meer mensen nodig. Tijdens de crisis moesten we de reguliere zorg stopzetten, dat was heel vervelend. Met meer samenwerking kunnen we dat bij de tweede golf hopelijk voorkomen.”

Conny Helder

“Deze nominatie zie ik als een mooie opsteker voor alle medewerkers in de zorg”, zegt Conny Helder. Ze vervult maar liefst drie bestuursfuncties in de zorg. De afgelopen periode beschrijft ze als 'extreem druk'. "Een sprint die als marathon doorging. Je moet steeds je reservebatterij en die van de organisaties checken.”

Helder heeft als bestuurslid het crisisorganisatie bij zorgcentra en verpleeghuizen van tanteLouise in West-Brabant in gang gezet en geleid. Vanuit het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in Brabant (RONAZ) voorzag ze andere bestuurders in Brabant van informatie. Als woordvoerder bij branchevereniging ActiZ zorgde ze voor aandacht voor de ouderenzorg.

Volgens Helder stapte ze tijdens de crisis eigenlijk vrij natuurlijk in deze bestuurlijke rollen. “Het zit gewoon in me dat ik naar voren stap als er crisismomenten zijn. Maar het was wel een grote druk. Je merkte in het begin vooral dat de hele maatschappij ontwricht was. Dat komt ook je eigen gezin binnen. Maar gelukkig heb ik niet eens tijd gehad om daarover na te denken”, zegt ze.

Ellis Jeurissen

“Ik schrok me een ongeluk”, zegt Ellis Jeurissen over haar nominatie. De directeur van GGD Brabant-Zuidoost was pas trots toen ze zag wie de andere genomineerden waren. “Mariëlle en Conny hebben zo dicht bij leven en dood gestaan van mensen waar zij voor moeten zorgen. Daar maak ik echt een diepe buiging voor.”

De directeur van GGD Brabant-Zuidoost vertelt dat de GGD sinds het begin van de crisis nog geen moment van adempauze heeft gehad. “We zijn goed in opsporen en kleinhouden van infectieziektes, maar geen enkele GGD is ingericht op het volume van nu.”

“Hard werken brengt het beste in me naar boven. Maar het complexe is dat het nu al acht maanden duurt.” Over haar leidinggevende rol in deze periode zegt ze: “Het is belangrijk om een schild voor je mensen te zijn en goed voor ze te zorgen. Zorg dat ze op vakantie kunnen. Ik ga niet in hun nek hijgen en druk uitoefenen maar geef ook complimenten als het werk niet af is.”

De prijs moet de aandacht vestigen op vrouwelijke bestuurders, die als rolmodel kunnen worden gezien voor anderen. De verkiezing is donderdagavond om zes uur en is via een livestream te volgen.