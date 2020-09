Schennispleger laat kindje schrikken in Kaatsheuvel

(Archieffoto) vergroot

Een dronken schennispleger heeft maandag in Kaatsheuvel een aantal mensen, onder wie een kindje, laten schrikken. Dit meldt de politie woensdag op Facebook. De man zonder vaste- woon of verblijfplaats daagde in eerste instantie een aantal mensen uit. Toen de omstanders niet reageerden, trok hij zijn broek naar beneden.

Sandra Kagie Geschreven door

Hij pakte zijn geslachtsdeel vast en draaide hiermee rond. De schennispleger werd op basis van het opgegeven signalement meteen aangehouden. Dit gebeurde op de Poolsestraat.

De man zit nog vast en heeft volgens de politie inmiddels gezegd dat het hem spijt. Het Openbaar Ministerie bekijkt de zaak.