Deels ingegraven 'drugslab' gevonden, politie doet onderzoek in bossen bij Valkenswaard

In de bossen bij Valkenswaard zijn woensdagochtend spullen gevonden die met drugsproductie te maken hebben. Volgens omstanders gaat het om een drugslab dat deels ingegraven was. Het zou gaan om een zogenoemd 'omzettingslab' met gasflessen en een ketel. De politie doet onderzoek op de vindplek in de buurt van de Luikerweg.

Een woordvoerder van de politie kan woensdagochtend nog niet aangeven wat er precies is aangetroffen in het bos.

De vondst werd woensdag gedaan door specialisten van het Regionaal Interventie Team Opsporing (RITO) van de politie.

