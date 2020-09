Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels / SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Ingegraven drugslab in Valkenswaard veroorzaakt 'stevige milieuvervuiling'

In de bossen bij Valkenswaard is woensdagochtend een drugslab gevonden. Het gaat volgens de politie om een lab dat gebruikt is voor de productie van grondstoffen voor synthetische drugs. Het lab was deels ingegraven, zo is op foto's te zien. Burgemeester Ederveen van Valkenswaard laat weten dat het lab 'stevige milieuvervuiling' heeft veroorzaakt.

Sandra Kagie Geschreven door

"De gemeenschap mag weer voor de kosten opdraaien. Bizar!", zegt de burgemeester ook. Het lab is een zogenoemd 'omzettingslab', compleet met gasflessen en een ketel.

De vondst werd woensdag gedaan door specialisten van het Regionaal Interventie Team Opsporing (RITO) van de politie. Zij namen op verzoek van de Belgische politie een kijkje aan de Luikerweg, zo laat een woordvoerder weten. Het lab zal worden geruimd en vervolgens moet de bodem worden schoongemaakt.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision vergroot

